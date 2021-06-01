Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan birinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarını değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin 2020 yılını yüzde 1,8 büyüme ile kapattığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, “Ülkemiz,pandeminin ağır etkilerine rağmen dünyanın en büyük ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam etmiş, büyüme ivmesini birinci çeyrekte yüzde 7 ile sürdürmüştür. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım sektörü yüzde 7,5 ve hizmetler sektörü ise yüzde 5,9 oranında büyüme başarısı kaydetmiştir. Kuşkusuz bu büyümede en büyük pay, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyen Türk insanınındır. Bu vesileyle, öncelikle bu büyümeyi sağlayan tüccarımıza, sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

‘Büyümenin devamı için desteklerin sürmesi şart”

Dünya ekonomisinin pandemi etkisiyle geçen bir buçuk yılı aşkın sürenin ardından alınan tedbirlerle büyüme eğilimine geçtiğinive Türkiye ekonomisinin de 2020 yılının ikinci çeyreği hariç büyüme çizgisine devam etmesinin, ekonomimizin sağlam temeller üzerine oturtulduğunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Daha önce de ifade ettiğim gibi Türk ekonomisi krizlerden her zaman büyüyerek çıkmayı başarmıştır. Salgının yol açtığı ağır koşullar nedeniyle birtakım belirsizlikler halen varlığını sürdürse de Türk ekonomisi için 2021 yılının, ‘toparlanmayılı‘olacağını ümit ediyoruz. Ancak büyüme trendinin devamını sağlamak, hiç kuşkusuz tüm sektörlere yönelik alınacak yeni destek kararlarıyla mümkündür. Bunun yanı sıra Meclise gelen matrah ve stok affı düzenlemesi ile borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemelerle, stopaj ve KDV indirimlerinin de pandemi son buluncaya kadar uzatılması, büyüme sürecine katkı koyacaktır” ifadelerini kullandı.