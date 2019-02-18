Bursa Ticaret Borsası'ndan kırsal kalkınma projelerine ücretsiz danışmanlık

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası olan IPARD'tan yararlanmak isteyen üyeler için yapılan, ücretsiz proje hazırlama İş Birliği Protokolünü değerlendirdi.

BTB Başkanı Özer Matlı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tarafından 16 Ocak'ta imzalanan "IPARD Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü" kapsamında, Bursa Ticaret Borsası'nda bu hizmetin ücretsiz verileceğini duyurdu.

Gerçekleştirilen protokol kapsamında, Bursa Ticaret Borsası üyelerinin IPARD projeleri kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik hazırlamak istedikleri projeleri için ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanacağı müjdesini veren BTB Başkanı Özer Matlı; “Bu protokol ile IPARD' a başvuru yapmak isteyen üyelerimiz proje çağrı döneminde Bursa Ticaret Borsası`na başvuruda bulunarak, sektöre göre değişmekle birlikte yatırımlarına yüzde 40 ile yüzde 70 oranında sunulan hibelerden yararlanabilirler. Sunulan bu hizmet sektöre ve üyelerimize çok büyük katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı biz de yeni dönemde üyelerimize bu desteği sağlamayabilmek adına, gıda ve yönetim organizasyonu konusunda deneyimli, yabancı dil bilen bir personel istihdam ederek, kadromuzu güçlendirdik” dedi.

Özer Matlı IPARD'ın genel amaçlarını şu şekilde sıraladı; “İlk olarak gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkıda bulunmak, ikinci olarak gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve diğer standartlarla ilgili AB müktesabatının üstlenilmesini teşvik etmek, üçüncü olarak da kırsal alanların sürdürebilir kalkınmasını teşvik ederek iş fırsatlarının gelişmesine katkı sağlamak ve kırsaldan göçü engellemektir”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı Bursa Ticaret Borsası'nda IPARD için uygun üyelerin seçilmesi, başvuru süreci, iş fikrinin projelendirilmesi, iş planı hazırlanması ve izlenmesine yönelik her türlü çalışmanın, uzmanlar tarafından ücretsiz olarak sağlanacağını sözlerine ekledi.