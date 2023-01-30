Bursa Ticaret Borsası'nın 2022 yılı tescil işlem hacmi 17 milyar lira ile rekor kırdı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ?2022 yılında karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen üyelerimizin üstün gayret ve çalışmaları ile birlikte üretmeyi, şehir ve ülke ekonomisine değer katmayı sürdürüyoruz? dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, artan hammadde ve enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı makroekonomik sıkıntıların gölgesinde geçen 2022 yılını Bursa Ticaret Borsası olarak memnuniyet verici sonuçlar ile tamamladıklarını söyledi. Gıda güvenliği, küresel iklim krizleri ve jeopolitik risklere rağmen hız kesmeden üretime devam eden tarım sektörünün başarısının Borsa işlem hacmi rakamlarına yansıdığını belirten Başkan Matlı, 2022 yılında bir önceki yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 110'luk artışla işlem hacminin 17 milyar 283 milyon lira olduğunu açıkladı. Başkan Matlı, bu rakamın Bursa Ticaret Borsası'nın bir asra yaklaşan köklü tarihinde bugüne kadarki en yüksek işlem hacmi rakamı olduğunu kaydederek, bir rekor kırdıklarını vurguladı.

En çok işlem gören ürün zeytin oldu

2022 yılında en çok işlem gören ürünlerin başında 4 milyar 7 milyon lira ile zeytinin geldiğini söyleyen Başkan Özer Matlı, ?Borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında ilk sırada Bursa'mızın coğrafi işaretli ürünü zeytin yer alırken, 2 milyar 663 milyon liralık işlem hacmi ile yaş sebze-meyve ikinci, 1 milyar 104 milyon lira ile mısır üçüncü sırada yer aldı? diye konuştu.

TÜRİB'te işlem hacmi 1 milyar lirayı aştı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tescil işlem hacminde elde ettikleri başarıyı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'nda da gösterdiklerini açıkladı. ?2019 yılından itibaren faaliyete geçen TÜRİB'te Bursa Ticaret Borsası olarak emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz? diyen Başkan Özer Matlı, ?Yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığımız TÜRİB ELÜS Piyasası'nda, Borsamıza kayıtlı yatırımcıların 2022 yılında gerçekleştirdiği 920 işlemde 198 milyon 447 bin kilogram ürünün alım ve satımı yapılırken, toplam 1 milyar 76 milyon liralık işlem hacmi ile üreticilerimizin bin bir emek ve alın teriyle ürettikleri ürünlerin gerçek değerini bulmasına katkı sağladık? dedi. Yatırımcıların 2022 yılında en çok işlem gerçekleştirdiği ürünlerin sırasıyla arpa, mısır, buğday, yulaf ve nohut olduğunu dile getiren Özer Matlı ayrıca, TÜRİB sisteminin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda 2021 yılında 71 olan üye sayısını da yüzde 104 oranında artırdıklarını söyledi.

?Yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdüreceğiz?

Göreve geldikleri ilk günden itibaren üye odaklı ve yenilikçi hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Özer Matlı, üyelerin ihtiyaç duyduğu her alanda hayata geçirdikleri çalışmalar ile Bursa Ticaret Borsası'nın, Türkiye'nin sayılı borsaları arasında yer almasını sağladıklarını kaydetti. İşlem hacmi rakamlarının bunun bir kanıtı olduğunun altını çizen Başkan Matlı, ?Bu başarı sadece Bursa Ticaret Borsası'nın değil, aynı zamanda tüm üyelerimizin de başarısıdır. Bu çerçevede, üyelerimizin ticari hayatlarına katkı koyacak, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak projeler üretmeye gayret ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında da yine birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza kurumumuz ve şehrimiz için çalışıp üretmeye devam edecek; hep birlikte yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdüreceğiz? ifadelerini kullandı.