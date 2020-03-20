Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Sağlık Konseyi Başkanı Uzm Dr. Erol Kılıç:

Dr. Erol Kılıç, "Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine riayet edilmesine katkı sağlanmalıdır" dedi.

Çin'in Vuhan kentine ortaya çıkan kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Korona virüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından alınması gereken tedbirlerin önemsenmesi gerektiğini belirten Kılıç, özellikle yaşlılar ve kronik hastalar için ölümcül olabilen korona virüsün önemli belirtileri arasında kuru öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürüp düşmeyen yüksek ateş olduğunu, risk grubunun daha çok bağışıklık sistemi zayıf olan ve 60 yaşının üzerindeki bireyler olduğunu söyledi.

İnsanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilecek derecede ciddi olan bu salgından korunabilmek için en önemli detayın hijyen olduğuna vurgu yapan Kılıç, "Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, resmi kurumlarımız dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli, Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadele için yayınlamış olduğu kurallara uyulmalı ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gereken çabalar gösterilmelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine riayet edilmesine katkı sağlanmalıdır" diye konuştu.