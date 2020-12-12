Bursa'da geçtiğimiz ay 2020-2021 akademik yılı törenle açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Demir atandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Dekanlığa Prof Dr. Mehmet Demir'in atandığını açıklayarak; “Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Demir hocamıza hayırlı olsun dileklerimi sunar, başarılar dilerim. 45 yıl sonra ikinci tıp fakültesine kavuşan Bursa'mız da bu yıl 62 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Bursa Tıp Fakültemizin gelişimi noktasında her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” dedi