İhlas Haber Ajansı

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Bursa trafiğinde dört nala koştu

Bursa’da başıboş atın araçlarla yarışmaya kalkması saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'da başıboş atın araçlarla yarışmaya kalkması saniye saniye kameraya yansıdı.


Olay, Yunuseli Bulvarında sabah saatlerinde meydana geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, atın sağ şeritte hızlı şekilde ilerlediği, bazı zamanlarda orta şeride geçerek trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.


Atın üzerinde eğerinin olması yakın çevre yolundaki at çiftliklerinden kaçmış olabileceğini akıllara getirdi. At, dört nala ilerlemesinin ardından yavaşlayarak gözden kayboldu.

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