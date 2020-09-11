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Bursa trafiğinde makas attı, kameraya böyle yakalandı

Bursa’da bir sürücünün otomobiliyle trafikte makas atarak ilerlediği anlar başka sürücüler tarafından an be an kaydedildi.

Bursa'da bir sürücünün otomobiliyle trafikte makas atarak ilerlediği anlar başka sürücüler tarafından an be an kaydedildi. Trafik ekipleri ihbarla ilgili soruşturma başlattı


Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı ile Millet Mahallesi kesişiminde çevre yolunda, bir otomobilin süratle diğer araçlara makas atarak ilerlemesi kayda alındı.


Kendisiyle birlikte diğer sürücüleri de tehlikeye atan otomobil sürücüsü hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.


Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, trafik ışıklarının kırmızı yandığını görünce durdu.


Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, sivil trafik ekipleri araştırma başlattı

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