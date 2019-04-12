Bursa trafiğine fetih ayarı

Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı cadde ve yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

15 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, 14 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Saltanatkapı'dan başlayacak. Maraton koşusu sebebiyle Saltanatkapı-Tophane Devlet Hastanesi önü-Muradiye Hamzabey kavşağı-Çekirge Caddesi gidiş-Armutlu Meydanı-Zübeyde Hanım Caddesi iniş-Kükürtlü kavşağı-Kükürtlü Caddesi-Kaplıca Caddesi-Sıcak Sular Merinos kavşağı batçık yan yol-Merinos kavşağı-Stad Caddesi-Stad kavşağı-Altıparmak çıkış-Fomara kavşağı-Haşimişcan Caddesi-Gökdere kavşağı-Gökdere Setbaşı çıkış-Irgandı Köprü hanlar bölgesi-İnönü Caddesi iniş-Kapalıçarşı- Cemalnadir Caddesi-Çakırhamam kavşağı-Tophane-Temiz Caddesi-Pınarbaşı Meydanı güzergahları saat 09.30'dan itibaren koşu süresince yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca 14 Nisan Pazar günü saat 10.10.'da Saltanatkapı'dan başlayacak 4 kilometrelik Tarihi Kent Halk Koşusu sebebiyle Tophane-Saltanatkapı-Çakırhamam kavşağı-Cemalnadir Caddesi-Atatürk Caddes-Setbaşı-Irgandı Köprü hanlar bölgesi-İnönü Caddesi iniş-Kapalıçarşı-Cemalnadir Caddesi-Çakırhamam kavşağı-Temiz Caddesi-Tophane-Pınarbaşı Meydanı güzergahları koşu bitimine kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen sürücüler Dikkaldırım Caddesi-Zübeydehanım Doğumevi kavşağı-Oğullu Caddesi- İzmir yolu-İstanbul yolu-Çevre yolu-Ankara yolu-Gençosman kavşağı-Fevziçakmak Caddesi-Altıparmak iniş istikametlerini, doğu tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Yıldırım Kurtuluş Caddesi-Beyazıt Caddesi-İncirli Caddesi kullanarak Yeşil Caddesi-Namazgah Caddesi istikametlerini kullanabilecek.