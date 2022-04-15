Bursa trafiğine koşu düzenlemesi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri' programı bünyesinde bu yıl 15'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu dolayısıyla 17 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tophane Saltanat Kapı'dan saat 10.00'da başlayıp Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan, Kapalı Çarşı ile Kavaklı Caddesi'nin ardından Pınarbaşı Meydanı'nda sona erecek yarış toplam 15 kilometre koşulacak. Yarışın yapılacağı 10.00-12.00 saatleri arasında bu güzergâhlardaki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları için bu saatlerde alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.