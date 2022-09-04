Bursa trafiğine nefes aldıracak Hayran Cadde'de sona gelindi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler Kavşağı'nı yüklerinden arındırma projeleri çerçevesinde yaptığı Hayran Cadde'yi genişletme çalışmalarında sona gelindi. Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından hem Hayran Cadde hem de alternatif olarak yapılan K5 köprü bağlantısında asfaltlama başladı.

Bursa trafiğine nefes alacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent içi trafiğin düğüm noktası olan Acemler Kavşağı'nı yüklerinden arındırmak için yoğun mesai harcıyor. Daha önce Acemler Kavşağı bağlantı kollarında şerit genişletmesi yapan, Hayran Cadde ile Oulu Cadde'yi tüp geçitle birbirine bağlayan, Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların stadyum yanından şehir merkezine ve Mudanya yönüne bağlantısını sağlayan kavşak kollarını yapan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Cadde genişletme çalışmalarında da artık sona yaklaştı. Hayran Cadde'yi 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde projelendiren Büyükşehir Belediyesi, stadyumdan sonraki bölümde bulunan yapıların kamulaştırılmasının ardından çalışmalara hız verdi. Bu alanda 2500 ton dolgu malzemesiyle zemin düzenlenirken, çalışma neticesinde yaklaşık bin 200 ton asfalt kaplama yapılacak. Aynı zamanda yeni açılan bölümde bordur, tretuvar, bisiklet yolları yaya yürüyüş yolları yapılırken, mevcut yürüyüş yolları da yenileniyor. Aynı çalışma doğrultusunda yapımı daha önce tamamlanan stadyum arkasındaki K5 köprüsünün Hayran Cadde'ye bağlantısını sağlayan yolun asfaltlaması da yapılıyor.

Sorunsuz ulaşım

Yapımı hızla ilerleyen yeni hastane, emniyet binası ve stadyum ile birlikte Hayran Cadde üzerindeki trafik yükünün her geçen gün arttığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan çalışma ile caddenin bölünmüş yol olarak yeniden düzenlendiğini söyledi. Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların Hayran Cadde ve yapımı tamamlanan K5 köprünü kullanarak, hem D200 karayoluna hem de Mudanya Kavşağı üzerinden Mudanya ve İzmir yönüne gidebileceklerini belirten Başkan Aktaş, "Yine İzmir ve Mudanya yönünden gelen araçlar da Acemler Kavşağı'nı kullanmadan Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler'e kolaylıkla bağlantı sağlayabilecek. Kamulaştırma nedeniyle çalışmalar bir miktar gecikse de artık önümüzde bir engel kalmadı. Asfaltı kısa sürede tamamlayıp, yolu hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.