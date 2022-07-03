Bursa trafiğine nefes aldıracak proje hizmete girdi

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan Yunuseli Meydan Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Ovaakça ve Demirtaş bölgesini Nilüfer'e bağlayarak Bursa'nın kuzeyi ile batısı arasındaki en önemli alternatif ulaşım güzergâhlarından olan 600 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki cadde, şehir içi trafiğini de önemli oranda rahatlatacak. Osmangazi Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Yunuseli Meydan Caddesi, Bursa'nın son yıllarda artan araç ve yaya trafiğini rahatlatacak çok önemli bir alternatif güzergahı olma özelliği taşıyor. Ovaakça ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi çevresinden kentin batısına gitmek isteyenler için Terminal-Armutköy üzerinden 2'inci Kanal Caddesi'ni kullanmak yerine, Akyıldız Caddesi'ni kullanarak Hamitler Mahallesi üzerinden şehrin batısına ulaşım sağlayabilecek. Yaklaşık 3 bin metrelik kamulaştırma sonucu elde edilen alanda açılan 600 metre uzunluğundaki Yunuseli Meydan Caddesi'ni kullanan vatandaşlar, Akyıldız Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi ve Gür Caddesi üzerinden Hamitler, Geçit ve Ata Bulvarı'na, dolayısıyla şehir merkezine girmeden Bursa'nın batısına ulaşma fırsatına kavuşmuş olacak.

Belediye olarak ulaşıma çok ciddi bütçe ayırdıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mevcut yollarda yapılan iyileştirmeler ve imar yolu çalışmaları dışında Bursa'ya, şehir trafiğini rahatlatacak çok önemli alternatif yollar da kazandırdıklarını söyledi. 2015 yılında hizmete açtıkları Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın, alt ve üst yapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğü, asfaltlama işleminden sonra yolun kanalizasyon, su ve doğalgaz gibi altyapı çalışmaları için yeniden kazılmayacağı örnek caddelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak ve trafiği rahatlatacak yeni bir hizmeti daha Bursa'ya kazandırdık. Yunuseli Meydan Caddesi; Ovaakça, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Terminali üzerinden şehrin batı istikametine gidecek araçların, Yunuseli merkezine girmeden Hamitler, Güneştepe üzerinden şehrin batısına ulaşabilecekleri önemli bir alternatif yol oldu” dedi.

Şehrin kuzeyi ile batısını birbirine bağlayacak olan Yunuseli Meydan Cadde için 5 milyon liralık bir kaynak kullanıldığını belirten Başkan Dündar, “Yapımını tamamlanan ve vatandaşlarımız tarafından kullanılmaya başlanan yol, 15 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğunda olup, araç trafiğinin yanı sıra üzerinde yaya ve bisiklet yollarının da bulunduğu güzel bir hizmet oldu. Bursa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.