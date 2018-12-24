Bursa turizmde hedef büyüttü

2019 yılı yeni yol haritasını belirleyen Turizm Sektör Konseyi, ilk toplantısını oda Hizmet binasında yaptı. Konsey üyeleriyle bir araya gelen BTSO Başkanı Burkay, tarih ve kültür başkenti Bursa'nın turizmden daha fazla pay almayı hak ettiğini söyledi. Dünyada Bursa gibi tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip şehirlerin az olduğunu ifade eden Burkay, “Bursa gibi birikimli bir şehirde yaşıyoruz. Şehrimizin kıymetini bilmeli, şehrimizdeki bu zenginlikleri dünyaya iyi anlatmalıyız.” diye konuştu.

BTSO olarak turizm alanında birçok projeye imza attıklarını belirten İbrahim Burkay, Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen HİSER projesinin sektörün dünyaya açılmasında öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Hizmet sektöründe ilk HİSER Projelerinden birini hayata geçirdiklerini ifade eden Burkay, projede 27 firmanın yer aldığını belirtti. İhtiyaç tahlillerinin tamamlandığı ve ilk eğitimi aralık ayında gerçekleştirilen projenin firmaların rekabetçiliğini güçlendirme hedefiyle kurgulandığını açıklayan Burkay, “2019 yılı için eylem planımızı ve rotamızı belirledik. Sektörümüzün döviz gelirini artırmak adına Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra farklı coğrafyalardan yeni turistleri şehrimize çekmeyi istiyoruz. Bakanlığımız önemli bir kaynak sunuyor. Bu kaynaktan sektörümüzün en iyi şekilde faydalanmasını hedefliyoruz ” ifâdelerini kullandı.

BTSO olarak yürütülen UR-GE projelerinde birçok sektörün ihracatta önemli başarılar yakaladığını vurgulayan Burkay, şöyle konuştu:

“Bu yıl başlangıcını yaptığımız projenin sektörümüze faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Sektörümüzden talep gelirse ikinci bir proje için hazırlık yapabiliriz. Artık firmalarımızın farklı hamleler içinde olması gerekiyor. HİSER projesi firmalarımız için büyük bir fırsat. HİSER ile hem Bursa hem sektörümüz kazanacak. 2018'de 15'in üzerinde fuara imza attık ve yaklaşık 7 bin yabancı iş insanının Bursa'ya gelmesini sağladık. Bu hamlelerimiz hem kentimizin ticaretine hem de turizmine önemli katkı sağladı. Turizm sektörünün farklı kollarını harekete geçirmemiz lazım. Öncelikle herkesin bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Konseyimizin ortaya çıkaracağı yeni formüllere ihtiyacımız var. Turizm sektörümüzün geleceğini konseylerimizden çıkacak kararlar belirleyecek. Bir uzmanlık merkezi olan Odamız, sektörümüzden gelen her talebe açık olacak”.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Bursa iş dünyası olarak kentin turizm hacmine güç katan birçok projeye imza attıklarını söyledi. Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, Bursa'nın turizm sektöründen daha fazla pay almasını hedeflediklerini ve Konsey olarak yeni dönemde farklı çalışmalara imza atacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından HİSER projesi ve Küresel Fuar Acentesi'nin yeni çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı. Toplantıda sektör konsey üyeleri fikir alışverişinde bulundu.