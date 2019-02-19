Bursa ulaşımına Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi'ni birbirinden ayıran dere üzerine inşâ edilen köprü törenle açıldı.

Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Bölgesi ile Avdancık Mahallesi arasında yıllar önce tek yönlü olarak inşâ edilen ve artan araç trafiğiyle birlikte ulaşımda sıkıntıların yaşanmasına sebep olan mevcut köprünün yerine yeni ve modern bir köprü yaptı. Mevcut köprünün hemen yanına inşâ edilen Avdancık Köprüsü, 27 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğuna sahip. Her iki yönde 1.5 metre genişliğinde yaya yolunun da yer aldığı köprü, bağlantı yolları ile birlikte Avdancık ve Seçköy mahalleleri ile Demirtaş Barajı çevresinde bulunan maden ocaklarına ait araçların oluşturduğu trafik sıkışıklığını sona erdirecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Avdancık Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmasına “Vatandaşımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda merkezden en ücrâ noktaya kadar halkımıza fayda sağlayan projeler üretiyoruz. Bizler geçtiğimiz dönem 5 yılda 5 otopark dedik. Ancak geldiğimiz noktada 13 otoparkı ilçemize kazandırdık. Osmangazi'de var olan otopark sayısını iki katına çıkarttık ve Bursa'nın trafik ve otopark sorununun çözümüne ciddi bir destek sağladık. Ayrıca yaptığımız bütün büyük projelere yüzlerce araçlık otoparklar ekledik” diye konuştu.

Başkan Dündar, Bursa'nın en önemli meselesinin ulaşım olduğuna dikkat çekerek, “Ulaşım, Osmangazi ve Bursa'nın önemli bir meselesi. Bizler bunun çözümü noktasında otoparkların dışında yollar ve köprüler yaptık. 47 tane çıkmaz sokağı açarak yaşamı kolaylaştırdık. 2014 yılında Panayır Mahallemizde Taş Köprü'yü inşa ettik. Armutköy Mahallesi'ne yeni bir köprü kazandırdık. Doğanevler Mahallemiz'de bir üst geçit yaparak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağladık. Bugün açılışını yaptığımız Avdancık Köprüsü de bölge trafiğini rahatlatacaktır. Nüfus yoğunluğu çoğalan ve bununla birlikte araç trafiğinin arttığı bu bölgede trafik meselesi ortaya çıktı. Yıllar önce tek yönlü olarak inşâ edilen mevcut köprü artan araç trafiğine cevap veremez duruma gelmişti. Vatandaşlarımızın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni inşa ettiğimiz Avdancık Köprüsü'nün açılışını yapmaktan dolayı mutluyuz. Bölge halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

Demirtaş bölgesinde birçok hizmet götürdüklerini dile getiren Dündar, “Osmangazi Belediyesi'ne bağlanmadan önce Demirtaş, birçok hizmetten geri kalmıştı. Arka arkaya hizmetler üreterek burasının gelişmesine ciddi katkı sağladık. Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş'ın uzun yıllardır çözülmeyen alt yapı meselesini çözdü. İmar çalışmaları kapsamında burada planlı bir şehir ortaya çıktı. 2009 yılında 19 bin olan Demirtaş'ın nüfusu 80 binlere ulaştı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Osmangazi Belediyesi olarak asfaltlama çalışmaları yürütüyor ve Demirtaş halkımızın hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Demirtaş'ı baştan aşağı yeniliyoruz. Bursa'nın en güzel meydanını Demirtaş'a inşa ettik. Otoparkı, hizmet binası ve sosyal tesisleriyle o bölgeyi canlandıran ciddi bir meydan ortaya çıkardık. Yaptığımız bu çalışma ile merkez nefes aldı. Çocuklarımız bu meydanda oynarken, vatandaşlarımız için de sosyal donatı alanı oldu. Eski camiyi yıkarak yerine özel ve güzel bir mimari ile yeni cami inşa ettik. Bu cami maketini Cumhurbaşkanımıza da gösterdik. Kendisi de çok beğendi” dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerle Demirtaş'ın altın çağını yaşadığını belirten Başkan Dündar, belediyenin bütçesini en verimli ve etkin şekilde kullandıklarına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın parasını heba etmiyoruz. Kaynaklarımızı en verimli ve en etkin şekilde kullanarak vatandaşımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Birçok projemiz var. Bu projeleri tanıtmak, reklam yapmak için vatandaşımızın parasını harcamıyoruz. Vatandaşımız da bunun bilincinde olarak her zaman bizlere destek oldu. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de vatandaşlarımız, ilçemiz ve kentimiz için en güzel ve özel projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Avdancık Köprüsü'nün açılış törenine Osmangazi Belediyesi'nin kurucu başkanı Erhan Keleşoğlu da katıldı. 1989-1994 yılları arasında Osmangazi Belediye Başkanlığı görevini yapan Keleşoğlu, gözünden operasyon geçirmesine rağmen hastaneden çıkar çıkmaz açılış törenine katıldığını söyledi. Konuşmaların ardından Avdancık Köprüsü'nün kurdelâsı kesildi.