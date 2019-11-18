Bursa Ülkü Ocaklarından temizlik kampanyası

Bursa Ülkü Ocakları tarafından "Temiz Bir Bursa" sloganı ile temizlik kampanyası başlatıldı. 10 ilçede bir araya gelen Bursa Ülkü Ocakları üyeleri çevre temizliği yaptı.

Hafta sonu tatilinde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Bursa il ve ilçe ülkü ocakları üyeleri İznik Gölü çevresinden Kestel Şehitler Parkına, Mudanya, Gemlik sahilinden Yenişehir Kozdere Çamlığı'na, Emir Sultan, Arabayatağı Mezarlığı, Uludağ Üniversitesi ve Mihraplı Parkı'na kadar birçok yeri çöplerden arındırdı.

Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir “Genel Başkanımız Dr.Sinan Ateş'in "Çevrecilik milliyetçiliktir" sözünden yola çıkarak, gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir alanlar bırakmak için bölgelerimizde çevre temizliği yapılmıştır. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.