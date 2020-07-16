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Bursa Ulu Caminde selalar şehitler için okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar, 4.

yılında Bursa'da camilerden okunan selalar ile anıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.


15 Temmuz 2016 gününde FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminin 4. yılında, şehit olan vatandaşlar için tüm camilerden yükselen sela seslerinin ardından dualar edildi.


15 Temmuz programları okunan selaların ardından son buldu

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