Bursa Ulucami ile UNESCO Dünya Miras listesindeki Tarihi Çarşı ve hanlar havadan böyle görüntülendi

mekanı olarak anılan Bursa Ulucami ile 7 asırlık geçmişi bulunan Unesco Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi kapalı çarşı ve hanlar bölgesi cuma saati sessiz haliyle havadan görüntülendi. Bursa'da vatandaşlar yüzde 90 oranında "evde kal" çağrısına uyarken, tarihi Ulucami ve civarındaki Kozahan ile 4 bin mağaza bulunan tarihi çarşıda çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa caddeleri de sessizliğe büründü. Cuma saatinde tarihi Ulucami İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Her gün on binlerce kişinin alışveriş ya da dinlenmek için akın ettiği 4 bin mağazası bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi de kapılarına kilit vurmuş durumda. 2014 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde büyük bir sessizlik hakim.

Ulucami civarında ise görevi gereği sokakta olan sınırlı sayıda kişi haricinde kimse bulunmuyor.

Ecdat yadigarı olduğu kadar gelecek nesillere bırakılacak bir emanet niteliği taşıyan, inanç turizmi açısından önemli konumda bulunan Ulu Cami, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Osmanlı Devleti'nin dördüncü hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında yaptırılan abidevi eser, erken dönem Osmanlı sanatının en önemli örneği, Türk ve İslam dünyasının da nadide camileri arasında yer alıyor.

Açılışında ilk hutbeyi Somuncu Baba'nın verdiği, ilk imamı da Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi olan bu kutlu mekan, büyük alimlerin eserlerinde Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Şam'daki Emeviye Camisi'nin ardından beşinci ziyaretgah olarak zikrediliyor.

Evliya Çelebi'nin, "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur." ifadesiyle anlattığı Ulu Cami, Bursa'nın itibarı en yüksek mabedi ve kalbi konumunda bulunuyor.