Bursa Uludağ TTO, çözüm köprüleri kuruyor

2014-2020 yılları arasında 330 etkinlik ve 323 eğitim programını gerçekleştiren Bursa Uludağ TTO, Bin 90 iş fikri başvurusu, 45 girişimci şirket kurulumu, 31 akademisyen şirket kurulumu, 69 AR-GE merkezi kurulum desteği, 293 AR-GE proje sözleşmesi, 295 buluş bildirimi, 172 patent başvurusu, 56 patent tescili, 10 marka tescili ve 5 lisans sözleşmesini hayata geçirdi.

Pandemi ile mücadele sürecinin olumsuzluklarına rağmen 2020'de de verimli bir yıl geçirdiklerini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren, Bursa'nın ekonomik anlamda en önemli dinamikler arasında yer alan sanayicilerle sürekli dirsek temasında bulunarak ihtiyaçlarını belirleyip bu doğrultuda çalışmalarımızı yürüttüklerini söyledi. AR-GE, inovasyon ve tasarımın teknoloji ile birlikte sürekli değişen, gelişen dünyadaki önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Eren, “Üretimi, çalışma hayatını kolaylaştırıp ticarîleştirilebilen her yeni fikir çok önemli. Bizler de her alanda yeni fikirleri olan girişimcilerimizi destekleyip, profesyonel metotlarla harmanlayarak Bursa ve ülke ekonomimize kazandırıyoruz. Sanayi alt yapısı ve diğer tüm ekonomik potansiyelleri ile Türkiye'nin en üretken şehirlerinden biri olan Bursa'mızda hizmet veriyor olmamız bizler için çok büyük bir şans. Üniversitemizde görevli değerli hocalarımızın da katkıları ile üniversite - sanayi işbirliğini tam anlamıyla hayata geçirip, üretimde sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çeşitli kurumlarımızın çağrılı programlarının duyuru ve hazırlık aşamalarında girişimcilerimize destek vererek projelerin önünü açıyor, girişimcilerimizin iş fikirleri ile problemlerin çözümünde doğru köprüleri kuruyoruz. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin girişimciliğe olan ilgisi hepimizi sevindiriyor. Daha fazla fikri hayata geçirerek, ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ise TTO'ların sanayi ve üniversite arasında bir köprü olduklarını belirterek, “TTO'lar Türkiye'nin geleceği için tek çıkış kapısı olacaktır. Bizler de Bursa Uludağ TTO olarak, Türkiye'nin önemli teknoloji transfer ofislerinden birinde görev yapmanın bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yalnızca sanayi alanında değil belediyeler ve her türlü kurumla üniversitemizi buluşturuyoruz. Burada en büyük yatırım, çağımızın olmazsa olmazı AR-GE'ye yapılıyor. Türkiye'nin güçlü geleceğine giden yolda yeni fikirlerin hayata geçirilerek, ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla gereken tüm desteği veriyoruz. Hep birlikte burada üniversitemize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize, sanayicilerimize kısaca ülkemize faydalı olmak için çalışıyoruz” dedi.