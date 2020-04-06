Bursa Uludağ Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

Resmi Gazete'de, 6 Nisan'da yayınlanan ilana göre, , 4'ü doçent ve 7'si doktor, toplam 20 öğretim üyesinin, kadroya katılması öngörülüyor. Başvuracak adaylarda, alımın yapılacağı ihtisas alanlarında özel deneyim sahibi olması gözetilecek.

Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ‘Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı'nın adayında, ‘Uluslararası terörizm ve güvenlik ile Avrasya jeopolitiği konularında çalışmalar yapmış olmak.” tecrübesi gerekiyor.

Elektrik ve Enerji Bölümü'nde, Bursa'da milli otomobilin üretilecek olmasını da dikkate alan bir alım yapılacak. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Elektrik ve Enerji Bölümü'nde yer alan ‘Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknoloji Anabilim Dalı'nda, ileri teknolojiyi esas alan koşul konuldu. Bu akademik eğitim kadrosuna alımda, “Doktorasını Makina Mühendisliği Anabilim

Dalında yapmış olmak. Otomotiv parçalarının optimum tasarımı, hibrit yapay zeka optimizasyon yöntemleri, şekil ve topoloji optimizasyonu, ve çarpışma analizleri konularında çalışmaları olmak.” tecrübesi getirildi.

Tıp Fakültesi'ndeki içhastalıkları/nefroloji anabilim dalı için böbrek nakli ve genel cerrahi anabilim dalı için de genel organ nakli deneyimi gerekiyor. Ziraat Fakültesi'ndeki alımlarda da, ‘Güneş-Rüzgar enerjileri ve tarımsal ürünlerin kurutması konularında çalışma yapmış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak' ile ‘Sebze sularında ve bitki çayı içeceği üretimi konularında çalışma yapmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak' şartları dikkati çekiyor.