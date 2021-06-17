Bursa Uludağ Üniversitesi, dünya devi ile akademik ortaklık yapacak

Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Huawei tarafından “Data Communicationand Network Technology, ArtificialIntelligence Technologyand Application, Data Storage Technology, HCIA-5G, HCIA-Security, HCIA-WLAN, HCIA-IoT, HCIA-Cloud Service” konularında oluşturulan kurslar, BUÜ öğretim elemanları tarafından sanal sınıflara dönüştürülerek öğrencilere aktarılacak. BUÜ akademisyenleri ve öğrenciler kurslardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Cicioğlu, “Huawei ile yapmış olduğumuz akademik iş birliği sayesinde günümüz ve geleceğin en önemli bilişim konuları arasında yer alan 5G, sun'î zekâ gibi alanlarda öğretim elemanlarına eğitimler verilmesi, akabinde ilgili alanlarda öğretim elemanları aracılığıyla öğrencilerin uluslararası standartlarda yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanması planlanıyor. Kurslarda başarılı olan öğrencilerimiz Huawei'nin uluslararası geçerliliği olan sertifika sınavlarına ücretsiz girme hakkı kazanacak, staj ve iş alımlarında daha avantajlı duruma geleceklerdir” diye konuştu.

İş birliğinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ise üniversite olarak öğrencilerine en güncel eğitim imkânlarını sunmaya gayret ettiklerini vurguladı. Bütün akademik ve bilimsel faaliyetlerde sonuç odaklı bir anlayışla çalıştıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Pandemi döneminde online eğitimlere ağırlık verdik. Bu konuda daha önce bir deneyimimiz olmamasına rağmen ciddi bir mesafe kat ettik. Bugün geldiğimiz dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Huawei ile yapılan protokol neticesinde de sanal kurslar oluşturacak ve bu kurslarda akademisyen ve öğrencilerimize teknoloji eğitimleri vereceğiz. İş birliğinden dolayı Huawei Türkiye'ye ve bu protokolün imzalanmasında emeği geçen bütün hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.