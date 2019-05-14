Bursa Uludağ Üniversitesi hemşireleri unutmadı

Programa üniversite yöneticileri, akademisyenler, hemşireler ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

Rektörlük A Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 55. Kutlama programını icra ettiklerini hatırlatarak; “Hemşirelik mesleğinin yüceliği hakkında çok şeyler söyleyebiliriz. Fedakârca, gönülden, özveriyle, canla başla çalışıyor, öbür dünyada da mutlu olma duygusu ve anlayışıyla mesleğinizi icra ediyorsunuz. Yaptığınız bu fedakârlıklar, mesleğinizin yüceliğini gösteren unsurlardan sadece bir kaçıdır. Nice 55 yıllar dileğiyle, tüm sağlık çalışanlarının şiddetten uzak bir hayat sürmelerini niyaz ediyorum” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise tüm katılımcıların Hemşirelik Haftasını kutladı. 30 yıldır hekimlik yaptığına işaret eden Dekan Ekrem Kaya; “Görev yaptığım süre içerisinde çok iyi öğrendim ki; hemşirelik ayrı bir meslektir. Onlar, aynı bizim gibi sağlık ordusunun subaylarıdır. Onların önleri de açıktır. Eskisi gibi değil, araştırma yapabiliyorlar, akademisyen olabiliyorlar. Günümüzde de itibarı sürekli yükselen bir meslektir. Bana şuan hemşireliği tek kelime ile özetle deseler; merhamet derim. Çok önemli bir kavram. Ben bunu çalışma arkadaşlarımda gördüm. Bugün merhamet seviyesi de 30 yıl öncesinden çok daha yüksektir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Geleceğin donanımlı hemşirelerini yetiştiriyoruz

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu da konuşmasında hemşirelik eğiticileri olarak, öğrencilerin gelişimleri ve güvenli hemşirelik yapabilmeleri için mesleki bilgilerini yükseltmeye çalıştıklarına vurgu yaptı. Hemşirelik eğitiminin, kuramsal ve uygulamalı eğitimin bir arada olduğu genel bir eğitim olduğuna vurgu yapan Dekan Özyazıcıoğlu; “Temel amacımız; öğrencilerimizin profesyonel hemşirelik becerilerini öğrenmelerini sağlamak ve onları gelecekteki hemşirelik mesleği yaşantılarına hazırlamaktır. Mesleğimiz her geçen yıl değer görmeye devam ediyor. 150 yılı aşkın bir süredir güçlü standartlarda ve güvenirliği artan bir meslek statüsünde yer almaktadır” şeklinde konuştu. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, hekimlik ve hemşirelik sanatının birbirinden ayrılmaz bir parça olduğunu söyledi. Başhekim Rıdvan Ali, hastanede çalışan tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutladı.

Emektarlar unutulmadı

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhemşiresi Muazzez Altay da Hemşirelik Haftası hakkında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Program, emekliliği gelen ve meslekte 20. yılını dolduran personele teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.