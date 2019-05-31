Bursa Uludağ Üniversitesi ile BTSO güçlü işbirliğine devam edecek

Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO ile işbirliklerini arttırarak devam ettireceklerini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri iftar sofrasında bir araya geldi. Programda katılımcılara seslenen Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldiği ilk günden itibaren ULUTEK ailesinin de bir ferdi olduğunu söyledi. Gelecek dönemde BTSO ve diğer kurumsal ortaklarla birlikte ULUTEK için çok önemli projeler ve çalışmalar yapacaklarının altını çizen Rektör Ahmet Saim Kılavuz, "Bu doğrultuda paydaşlarımızla birlikte, elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının önemli bir şahsiyeti. Kendisi ve BTSO yönetimi ile işbirliğini arttırarak devam ettirecez. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, bilimsel ve akademik anlamda hangi çabayı göstermemiz gerekiyorsa onu da göstereceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un 1,5 ay önce atanmasının ardından yeni bir ekibin oluşturulduğuna dikkat çeken BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise yeni ekibin başta BTSO olmak üzere iş dünyası ile çalışmalarını daha da güçlendireceğini söyledi. Üniversiteleri şehrin aklına benzeten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Aklını kullanmayan bir bireyin hayattaki pozisyonu neyse, üniversiteyi kullanmayan bir şehrin, coğrafyanın maalesef dünyadaki duruşu da ancak o kadar olabiliyor. Bu anlamda biz üniversitelerimizi çok önemsiyoruz. BTSO'da göreve geldiğimiz günden bugüne, Bursa'ya ve Bursa'daki tüm endüstrilere ülkemizin hedeflerini koyduk. Başta 2023 olmak üzere, 2053 ve 2071 hedeflerini ön plana çıkarttık. Bu hedeflere ulaşabilmek adına da birçok projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

Bursa'nın çok önemli bir şehir olduğuna dikkati çeken Burkay, Bursa'nın sanayideki tecrübesiyle Türkiye ekonomisini sırtlayan kentlerin başında geldiğini vurguladı. Burkay, “Önümüzdeki 50 yıla baktığımız zaman sanayimizi dönüştürmemiz gerektiğini görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle bu değişim ve dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu noktada ULUTEK bizim için çok önemli. BTSO'nun en önemli vizyon projelerinden biri. Tüm projelerimizde olduğu gibi ULUTEK projemizde de en önemli gücümüz ve partnerimiz Uludağ Üniversitesi olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.