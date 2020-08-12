Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hastane yatırımları devam ediyor

Her iki birime toplamda 2 milyon TL'lik harcama yapıldı.

Açılış törenine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, Üniversite Koordinatörleri, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Beka mücadelesi veren ülkemiz iktisadi olarak da zor bir dönemden geçiyor. Bu şartlar altında elimizden geldiğince görev alanımızda yeni yatırımlar yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda uzun süredir yenileme ihtiyacı olan Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve hastane çalışanlarımızın kullandığı yaşam alanlarını yeniden inşa ettik. Ortaya oldukça iyi bir iş çıktı. Zor zamanda bu iki projeye üniversitemiz bütçesinden 2 milyon lira harcadık. Azimle, kararlılıkla ve eldeki imkanlarla yeni yatırımlara devam edeceğiz. Güney Marmara'nın tamamına hizmet veren büyük bir hastanemiz var. Dolayısıyla her gün yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İş dünyamızın hayırsever insanlarından da bu kapsamda destek bekliyoruz. Üniversitemizin kuruluşundan günümüze kadar taş üstüne taş koyan yöneticilerilerimiz, hayırseverlerimiz, akademisyenlerimiz ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal edenlere Cenab-ı Hakk'tan rahmet, kalanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Son teknoloji havalandırma sistemi

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de söz alarak, göreve başlar başlamaz öncelikli yatırım ihtiyacı olan alanları belirlediklerini, bu kapsamda Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve hastane çalışanları yaşam alanının acil el atılması gereken yerler olarak belirlendiğini ifade etti. Prof. Dr. Rıdvan Ali, “Gerçekten güzel bir yatırım oldu. Ortaya çıkan sonuçtan hepimiz mutluyuz. Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğimiz bütün odalar tek kişilik olacak şekilde tasarlandı. Havalandırma sistemimiz ise bugüne özgü teknoloji ile yapılan özel bir sisteme sahip. Hastane çalışanlarımızın kullandığı yaşam alanı ise eski haliyle kanayan yaramızdı. Sonunda buraya da el attık. Tuvaletler, duş kabinleri, soyunma alanları ve sohbet alanı ile 250 kişilik bir yaşam alanını çalışanlarımıza sunmuş olduk. Başta Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor ediyor, kliniğimizin kurucusu Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok'u rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.