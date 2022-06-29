Bursa Uludağ Üniversitesi'nde kalite çalışmaları son sürat devam ediyor

Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri tarafından 23-24 Haziran 2022 tarihlerinde 2 gün boyunca süren gözetim tetkiki süreci tamamlandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başkanlığında yapılan açılış toplantısında Üniversitede geçen yıldan günümüze kadar yapılan ve planlanan faaliyetler hakkında bilgiler verilerek, iki günlük tetkikin planlaması yapıldı.

İki günlük tetkikte Kalite Koordinatörlüğü başta olmak üzere, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler MYO, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Personel Daire Başkanlığında saha tetkiki gerçekleştirildi.

Kapanış toplantısında tetkik heyeti tarafından elde edilen gözlemler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Adem Doğangün, Genel Sekreter Osman Dikmen, Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin Özdemir ve Kalite Koordinatörlüğü personeline sözlü olarak tebliğ edildi. Baş Tetkikçi Necati Karahan tarafından, tetkikçiler Ebru Minas, Mustafa Ekin ve Meryem Kütükçü ile birlikte yapılan değerlendirmelerin sonuçları Üniversite yönetimiyle paylaşıldı.