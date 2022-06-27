Bursa Uludağ Üniversitesi'nde otonom servis aracı tasarlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde faaliyet gösteren Otonom Araç Geliştirme Grubu, kampüs içerisinde otonom servis aracı hizmeti verecek bir proje geliştirdi. OTAGG-01 Otonom Araç Projesi için akademisyenler ve öğrenciler, sektör temsilcilerinden destek istedi.

Yönetiminde; alanında uzman akademisyenlerin de bulunduğu 5 otomotiv lisesi öğrencisi, 33 lisans, 7 yüksek lisans, 4 doktora öğrencisi ve mezunların bulunduğu Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG), geleceğin önemli bir parçası olacak olan otonom araçlarla ilgili önemli bir projeye imza attı.

Sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde otonom servis aracı olarak hizmet vermek amacıyla geliştirilen OTAGG-01 Otonom Araç Projesi, ULUTEK Teknopark ev sahipliğinde Bursa'nın önde gelen yaklaşık 60 otomotiv ve mühendislik firma temsilcisi ile paylaşıldı. ULUTEK Teknopark Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcının çevrimiçi takip ettiği sunuma, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, ULUTEK Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Emir Dirik, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat, OYAÇ MYO Öğretim Görevlisi Koray Aki, OTAGG Danışma Kurulu Üyesi; Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği öğretim üyeleri, BMSC GLOBAL Ülke Direktörü Bayram Ali Özdemir ve BURSA/NİLÜFER-Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan protokol çerçevesinde destek veren Okul Müdürü Metin Sezer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Sanayide elini kirleten öğrenciye ihtiyaç var”

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, “Bursa'nın değerlerini de içinde barındıran, birlikte iş yapabilme becerisini gösterdiğimiz ULUTEK Teknopark'ın bünyesinde bulunmak çok değerli ve önemli. Öğrencilerimize rol model oldukları ve bizleri bu tür çalışmalarda yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim” dedi. Mühendislik Fakültesi'nin 200 öğretim elemanı ve 5 bin 500 öğrencisiyle Bursa'nın Ar-Ge ve araştırma ekosistemine önemli katkılar sağladığını da kaydeden Etemoğlu, “Deneyimlerimiz şunu gösteriyor ki; sanayide elini kirletme becerisi olan öğrenciye ve mezuna çok ihtiyaç var. Bugüne kadar elde etmiş olduğumuz başarılar, bu tür öğrencilerin sayılarının artmasıyla mümkün oluyor. Dolayısıyla otonom araç geliştirme becerisi gösteren öğrencilerimiz ve onlara yol gösteren tüm akademisyenlerimizin emeği çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Destek vermeye gönüllü olduklarını dile getiren sektör temsilcilerinin çokluğu grup üyelerini memnun etti. Yakın bir zamanda planlanacak çalıştayda sektör ile çalışmalar için tekrar değerlendirme fırsatı yakalanacak.

Mühendislik fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra Otomotiv lisesinden de öğrenci ve öğretmenlerin destek verdiği OTAGG, otonom alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine ivme kazandırmayı da hedeflemektedir.