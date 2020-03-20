Bursa Uludağ Üniversitesi'nde virüs tedbirleri

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) alınan tedbirler artırıldı. İlk etapta öğrencilerini 3 haftalık izne gönderen üniversitede fakülte ve sosyal mekânlarda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler artırılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akademik tatil ilân edilmesiyle birlikte 3 haftalık süre için eğitimlere ara veren BUÜ, tıp fakültesi başta olmak üzere bütün fakülte binaları, sosyal mekânlar ve dış alanlardaki dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verdi. Üniversite bünyesinde kurulan Koronavirüs Salgını Danışma Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalar itinâ ile yürütülüyor.

Covid-19 konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK'ten gelen talimatlar doğrultusunda öncelikli olarak Koronavirüs Salgını Danışma Kurulu (BUÜ COV-COM) oluşturduklarını ve virüsle mücadele programının tamamını kurul üzerinden yürüttüklerini söyledi.

Uygulanacak bütün tedbirlerin YÖK ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kararlar çerçevesinde belirlendiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Önceliğimizi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne verdik. Acil servis önünde hastaların triajları (aciliyet sıraları) sağlanıyor. Hasta ve hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmeler ve hastane içerisinde gerekli düzenlemeler yapılıyor Acil servisin yan tarafındaki bölümde izolasyon odaları hazırlandı. Tıp Fakültesi öğrencilerimizle birlikte bütün intörnlerimizi de izne gönderdik. Tüm doktor, hemşire ve sağlık personeli çalışanlarımız ise görevlerinin başında özveri ile çalışmalarını yürütüyor. Süreci hassasiyetle takip ediyor ve her türlü gelişmeyi ivedilikle ele alıyoruz” diye konuştu.

Çalışmaların çok yönlü devam ettiğini aktaran Rektör Kılavuz, kampüs içerisindeki sosyal alanların, ortak kullanım yerlerinin ve yemekhanelerin dezenfeksiyon işlemine tâbi tutulduğu bilgisini paylaştı. Kılavuz, “Hastane ve personel yemekhanelerimiz içerisinde mesafe şeritleri çekildi. Masalar arasındaki mesafeler açıldı. Akademik ve idarî personelimizin daha steril şartlarda görev yapmaları için iç mekanların da dezenfeksiyonları tamamlandı. Fakülteler, yüksekokullarda da dezenfeksiyon yapacağız. Kütüphane ve diğer iç mekânları da en kısa sürede tamamlayacağız. Ayrıca lavabo ve diğer ortak kullanım alanlarında da hijyen önlemlerini üst seviyeye çıkardık” şeklinde konuştu.

Rektör Kılavuz, devam eden çalışmaları ve alınacak tedbirleri güncel olarak internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurmaya devam edeceklerinin bilgisini verdi.