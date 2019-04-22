Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yeni rektör yardımcıları tayin edildi

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ) Rektör olarak Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un tayinin ardından yeni rektör yardımcıları da belli oldu. Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Âdem Doğangün rektör yardımcıları olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönemde birlikte çalışacağı rektör yardımcılarını belirledi. Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âdem Doğangün'ü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu'nu rektör yardımcısı olarak atadı. Yeni rektör yardımcıları düzenlenen törenle önceki dönem rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Prof. Dr. Eray Alper'den görevleri devraldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu'nun devir teslim törenine de katıldı. Törende hizmetlerinden dolayı önceki dönem Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper'e teşekkür eden Rektör Kılavuz; “Üniversitemizde yeni bir dönem başlıyor. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok'un ardından görev alan bütün rektörlerimiz üniversitemizi belli bir noktaya taşıdı. Aralarından ebedi dünyaya göç edenlere rahmet diliyoruz, kalanlara da sağlıklı ömürler diliyoruz. Şimdi artık yeni bir döneme başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere teveccüh göstererek verdikleri görevi ekibimizle birlikte en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Üniversitemizi hak ettiği noktaya getirmek için kentimizin tüm kurum ve kuruluş temsilcileriyle sürekli irtibat halinde olacağız” diye konuştu.

Törenin sonunda 4 yıl boyunca rektör yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Eray Alper'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.