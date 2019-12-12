Bursa Uludağ Üniversitesi'nde ‘Yeşilçam Şarkıları' yankılandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Müziği Korosu, düzenlediği ‘Yeşilçam Şarkıları' konseri ile izleyenleri eski günlere götürdü.

Süveyda Çolakoğlu'nun şefliğini yaptığı BUÜ Türk Sanat Müziği Korosu, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne unutulmaz bir konser verdi. Türk sinemasında bir döneme damga vuran 'Yeşilçam' olgusunun işlendiği ve dönemin en çok dinlenen şarkılarının seslendirildiği geceye BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, eşi Latife Kılavuz, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Konsere, Bursa halkı da büyük bir ilgi gösterdi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ni dolduran izleyiciler gece boyunca söylenen tüm şarkılara da eşlik etti.

Solo ve koro şeklinde söylenen onlarca Yeşilçam şarkısının ardından izleyiciler BUÜ Türk Sanat Müziği Korosu'nu ayakta alkışladı. Şef Süveyda Çolakoğlu, konserin sonunda katılımcılara ve etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.