İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde ‘Yeşilçam Şarkıları' yankılandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Müziği Korosu, düzenlediği ‘Yeşilçam Şarkıları’ konseri ile izleyenleri eski günlere götürdü.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Müziği Korosu, düzenlediği ‘Yeşilçam Şarkıları' konseri ile izleyenleri eski günlere götürdü.


Süveyda Çolakoğlu'nun şefliğini yaptığı BUÜ Türk Sanat Müziği Korosu, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne unutulmaz bir konser verdi. Türk sinemasında bir döneme damga vuran 'Yeşilçam' olgusunun işlendiği ve dönemin en çok dinlenen şarkılarının seslendirildiği geceye BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, eşi Latife Kılavuz, akademisyenler, öğrenciler katıldı. Konsere, Bursa halkı da büyük bir ilgi gösterdi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ni dolduran izleyiciler gece boyunca söylenen tüm şarkılara da eşlik etti.


Solo ve koro şeklinde söylenen onlarca Yeşilçam şarkısının ardından izleyiciler BUÜ Türk Sanat Müziği Korosu'nu ayakta alkışladı. Şef Süveyda Çolakoğlu, konserin sonunda katılımcılara ve etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.