Bursa Uludağ Üniversitesi'nden ESTÜ'ye işbirliği ziyareti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri ve Bursalı firma temsilcileriyle birlikte kısa bir süre önce kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne (ESTÜ) işbirliği ziyareti gerçekleştirdi.

TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Projesi'nin ortakları arasında bulunan ESTÜ'nün imkânlarını ve çalışmalarını yerinde görmek isteyen BUÜ yönetimi, Bursalı firmaların da katıldığı teknik inceleme gezisi düzenledi. TÜBİTAK tarafından ilk aşaması kabul edilen 1004 Yüksek Teknoloji Projesi'nin uygulama aşaması için işbirliği içerisinde oldukları kurumların teknik imkân ve kapasitelerini yerinde gözlemlemek istediklerini söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Öncelikle işbirliği içerisinde olduğumuz tüm kurum ve firmaların neler yapabileceğini gözlemlemek istiyoruz. Bu bağlamda da proje ortağımız Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ettik. ESTÜ'nün yaptığı bilimsel çalışmalar ve altyapı konusunda Rektörümüz Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'ndan bilgiler alıyoruz. Bu ziyaretler sayesinde proje ortaklarımızla birlikte ne gibi çalışmalar yürütebileceğimiz konusunda fikir sahibi oluyoruz. Birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, ortaya çıkaracağımız çalışma da aynı derecede iyi olacaktır” diye konuştu.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ise, ziyarete ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Kısa bir süre önce kurulmalarına rağmen, önemli bilimsel çalışmaların içerisinde yer almak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Rektör Döğeroğlu, “Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursalı firmalar ile TÜBİTAK'ın açtığı 1004 projesine başvuruda bulunduk. İlk aşamada kabul aldık. Şimdi de ileri teknoloji alanında bir çalışma ortaya koyabilmek için birbirimizi daha iyi tanımak adına ziyaretler gerçekleştiriliyor. Toplam bütçesi 55 milyon TL olarak belirlenen ikinci aşamada da en iyi projeyi ortaya çıkarmak istiyoruz. Üniversitelerimiz ve firmalarımızla birlikte bilimsel anlamda güzel bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum” dedi.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu önce Rektörlük Binası'nda misafirlerine üniversite hakkında sunum yaptı. Ardından da laboratuvarları gezdirerek teknik altyapı ve yürütülen projeler konusunda bilgiler verdi. Ziyarette Bursa'da faaliyet gösteren Durmazlar, Emko Elektronik, Emre Makine ve Farba firmalarının temsilcileri de yer aldı.