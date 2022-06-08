Bursa Uludağ Üniversitesi'ni lise öğrencilerine anlattılar

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, şehrin köklü eğitim kurumlarından Bursa Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen akademisyenler, üniversitedeki eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz önderliğindeki üniversite heyeti, lise öğrencileri ile bir araya geldi. Okulun seminer salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de büyük bir ilgi gösterdi. Konuşmasında gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, lise öğrencilerinin genel anlamda şehir dışında okumayı istediğine işaret ederek; “Gençlerin böyle bir hayali var. Bunun için yapacağımız çok fazla şey yok. Burada kendimizi de eleştirmemiz gerekiyor. Bursa üniversiteleri olarak biz kendimizi yeterince anlatamadık. Pandemi süreci de buna tuz biber ekti. Bursa'daki liseler de bu şehirdeki üniversiteler hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Biz bu bilgi eksikliğini gidermek için zaman zaman böyle ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün de Bursa Anadolu Lisesi'ni ziyaret ettik ve kendimizi anlatmaya çalışacağız. Öğrencilerimizden gelecek her türlü soruya da içtenlikte cevap vermeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin genel vizyonu hakkında detaylı bilgi veren Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Tıp ve Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere çok özel eğitim bölümlerine sahip olduklarının altını çizdi. YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi olarak atandıklarını kaydeden Kılavuz; “YÖK programlarında çok ciddi atak yapmış durumdayız. En fazla patent başvurusunda bulunan Üniversite konumundayız. Bu konuda özel bir mesai harcıyoruz. Aynı zamanda gençlerimiz için çok güzel bir kampüse sahibiz. 178 öğrenci topluluğumuz var. Burada gençlerimiz geleceğe dönük muhteşem projeler geliştiriyor. TEKNOFEST Yarışları için hazırlanan çok sayıda takımımız var. Dolayısıyla Bursa'da lise okuyan gençlerimizin zihninin bir köşesinde mutlaka Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bulunmasını arzu ediyoruz” dedi.

Gençlerin çoğunluğunun İstanbul'da okumak gibi bir arzusu olduğunu vurgulayan Rektör Kılavuz; “Bunu kendi ailemizden de görüyoruz. Gençler, üniversiteyi İstanbul'da okumak istiyor. Öğrencinin kendi merakı, arzusu ve büyük bir şehirde okumak isteği doğal olarak onları İstanbul'a yönlendiriyor. Bunu kabul ediyoruz. Ancak bilimsel ve akademik açıdan İstanbul'un pek çok üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin eline su dökemez. Bunu asla unutmayın. Değerlendirme ve tercihlerinizi geniş açıda yapmanızı tavsiye ediyorum. Kapımız hepinize açık. Sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir” şeklinde konuştu.

BUÜ Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Eğitim, Fen-Edebiyat ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekan ve yöneticilerinin de hazır bulunduğu program soru-cevap ile sona erdi.