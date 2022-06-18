Bursa UÜ ve Almanya arasındaki ilişki giderek güçleniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Almanya Hessen Eyaleti'ndeki Giessen Justus-Liebig Üniversitesi (JLÜ) arasında 20 yılı aşkın süredir devam eden yakın ilişki giderek güçleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi, uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduğu Giessen Justus Liebig Üniversitesi'nin Veteriner, Tıp ve İlahiyat alanlarından akademisyenleri ile Hessen eyaleti yetkililerini ağırladı. Heyette; JLÜ Rektör Yardımcısı ve Küçük Hayvan Kliniği Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Kramer; JLÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. Stefan Arnhold, At Cerrahisi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Michael Röcken; JLÜ Tıp Fakültesinden Dekan Yardımcısı ve Pediyatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Dieter Körholz, Patoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Stefan Gattenlöhner, Travma, El ve Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Heiss, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Trinad Chakraborty, Radyoloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Gabriele Krombach, Cerrahi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Dr. Winfried Padberg Cerrahi ve İslam teolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya; Hessen Eyaleti Kültür Sanat ve Bilim Bakanlığı Eski Müşteşarı Prof. Dr. Joachim Felix Leonhard, Türk-Alman Sağlık Vakfı'ndan (TDG) Prof. Dr. Dr. Yaşar Bilgin ve Rafet Solak yer aldı.

İlk olarak, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde Tıp ve Veteriner Fakülteleri arasındaki işbirliği çerçevesinde “Akademik Günler” adlı bilimsel toplantı düzenlendi. Toplantıda BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz'a BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Uluslarararası Akademik İlişkiler Koordinatörü (UAİK) Prof. Dr. Bülent Şenay eşlik etti. Toplantının ardından iki üniversite arasında üniversiteler genelini kapsayan akademik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile iki üniversite arasında ortak araştırma projelerinin yapılmasının yanında lisans ve lisansüstü öğrenci ile akademisyen değişimi yapılabilecek.

135 ülkeden 7000 öğrenci ile uluslararası bir üniversiteyiz

Toplantı açılışında ve protokol töreninde Almanya'dan gelen misafirleri Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bursa ihracatta İstanbul'dan sonra gelen, nüfus bakımından Türkiye'nin 4. Büyük şehri. Otomotiv alanında üç büyük fabrikayı bünyesinde barındıran ve dördüncüsü olan Türkiye'nin Otomobili TOGG için hazırlıklarını yapan bir şehirde bulunuyorsunuz. Ayrıca Bursa Türkiye'nin tekstil başkentidir. Dağ, deniz ve ovasıyla dünyada bu özellikleri bir arada bulunduran nadir şehirlerdendir. Böyle bir şehirde kurulan Bursa Uludağ Üniversitesi Türkiye'deki 20 araştırma üniversitesinden birisidir. 135 ülkeden 7000 öğrencimizi, burada en iyi eğitimi alıp ülkelerine döndüklerinde kaynakların eşit paylaşıldığı daha adil bir dünyada yaşama gayesini savunacak birer iyi niyet elçisi olarak görüyoruz. Balkanlar, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Afrika'dan gelen öğrencilerle bağlantılı olarak üniversitemiz bu ülkelerle çeşitli işbirliklerini yürütmektedir. Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü'müz üzerinden özellikle Avrupa ve Amerika üniversiteleri ile çeşitli akademik işbirlikleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. İmzaladığımız bu protokol ile akademik işbirliğimizin çok daha ileri bir noktaya ulaşacağına inanıyorum. Yapılacak bilimsel toplantıların verimli geçmesini ve imzaladığımız protokolün iki üniversiteye de hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

bursa benim ikinci evim

Almanya'dan gelen heyete başkanlık eden Bursa Koordinatörü ve aynı zamanda Giessen Justus Liebig Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Martin Kramer ise heyettekileri tanıttıktan sonra konuşmasında; “Üniversitemiz 11 fakülteden oluşan bir devlet üniversitesi. İki üniversite arasındaki işbirliği sayesinde ülkelerimiz arasındaki bağı güçlendirdiğimiz için mutluluk duyuyorum. Bu etkinliğe katılmak benim için büyük bir onurdur. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti ve Marmara Denizi ile Uludağ arasında kalan bu güzel şehri çok seviyorum. Aynı zamanda sıkı bir Bursaspor taraftarı olduğumu vurgulamak isterim. 1993 yılında ilk olarak arkadaşlarım Kamil Seyrek İntaş ve Deniz Seyrek İntaş tarafından bu güzel şehre ders vermek için davet edildim. O günden bu yana yaklaşık 30 sene geçti. Bu süreçte Bursa'da birçok önemli seminer ve konferans düzenledik. Örneğin 2013 yılında Dünya Veteriner Radyoloji Kongresi'ni Bursa'da düzenledik. İki üniversitenin Veteriner Fakülteleri arasındaki ilk resmi anlaşma 1998 yılında imzalandı. 2010'lu yıllarda Hessen eyaletinden bir heyet Bursa'ya gelerek kardeşlik anlaşması yaptılar. Bu sene ise ikili yakın ilişkilerimizi üniversiteler genelini kapsayan bir protokolü ile taçlandırdığımız için ayrıca mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 30 yılı bulan bu işbirliği sayesinde Bursa'ya geldiğimde kendimi ikinci evime gelmiş gibi hissediyorum.” dedi.

Prof. Kramer; BUÜ Giessen koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi E. Sinem Özdemir Salcı'ya JLÜ ve BUÜ arasındaki iletişimdeki katkısı, geçmiş koordinatörü Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş'a bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı, Türk- Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin ve Rafet Solak'a bu organizasyonda yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof.Dr. Yaşar Bilgin ise konuşmasında “Yıllar önce yaşadığım eyalet olan Hessen Eyaleti yönetimi Türkiye'de bir kardeş şehir edinmek istedi. Grup olarak Türkiye'ye geldik ve bazı şehirleri gezdik. Grup üyeleri bu şehirlerin içinde Bursa'yı seçti ve Bursa ile bir kardeşlik ilişkisi kuruldu. Global dünyada artık devletlerarası ilişkiler çok zorlaştı. Hal böyleyken üniversiteler arası ilişkilerin ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Bizler bilim insanları olarak ilim üzerinde çalışan insanlarız. Dünya ne kadar karışırsa karışsın ilim adamlarının birbirleri ile olan ilişkilerini sürdürmeleri ve ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmaları gerekiyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişki ne kadar iyi olursa orada yaşayan biz Türkler bundan o kadar faydalanırız. Aksi durumda da bundan en çok biz zarar görüyoruz. Üniversitelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diliyor, bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Organizasyon dahilinde Giessen Justus Liebig Üniversitesi'nden gelen akademisyenler BUÜ Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi'ni gezerek çeşitli temaslarda bulundu.