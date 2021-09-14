Bursa Valiliği duyurdu

Bursa Valiliği hafta sonu gerçekleşecek sınav için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 19 Eylül 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."