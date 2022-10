Bursa Valiliği'nden beklenen genelge çıktı

Bursa Valiliği, dağcılık sporuyla ilgilenenler için "Dağcılık Faaliyetlerinde Alınması Gereken Tedbirler ve Uyulması Gereken Kurallar" başlıklı bir genelge yayımladı.

Bursa Valiliği internet sitesinden yayımlanan genelde şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde doğa yürüyüşü faaliyetleri genellikle hafta sonu turları şeklinde bahar ve yaz aylarında kulüpler tarafından amatörce yapılmaktadır. Dağcılık faaliyeti kapsamında icra edilen tırmanışlar ise başta Türkiye Dağcılık Federasyonu olmak üzere üniversitelere ait dağcılık kulüpleri tarafından yeterli teknik malzeme ile tecrübeli grup liderleri tarafından her mevsimde arazi ve iklim koşulları dikkate alınarak icra edilmektedir.

Yayımlanan kaza raporlarına göre söz konusu faaliyetler esnasında meydana gelen kazalar incelendiğinde; kazaların genellikle olumsuz arazi ve hava koşulları, çığ, sis, yıldırım düşmesi, oksijen miktarının yetersizliği, bilgi eksikliği, malzeme yetersizliği, aşırı güven, dikkatsizlik, fiziksel yetersizlik, kişisel sağlık sorunları, telaş ve panik, birlikte hareket etmeme, yabani hayvan saldırısı, yılan, akrep veya böcek sokması, kaya kopması ve düşmesi gibi nedenlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Dağcılık faaliyetleri doğal koşullarda yapıldığından, faaliyetlere iştirak eden kişiler değişken yapıdaki hava ve arazi koşullarından doğrudan etkilenmekte olup bu husus icra edilen faaliyetlerdeki risk oranını arttırmaktadır.

Bu sebeple, gerek dağcılık gerekse doğa yürüyüşü faaliyetleri, prensibine göre hareket edilmesi gereken "Sıfır Hata Kuralı" spor türleri olarak bilinmektedir. Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günü birlik doğa yürüyüşleri esnasında her yıl onlarca mahsur kalma, düşme, kaybolma, yaralanma ve ölümle sonuçlanan birçok olay meydana gelmekte, bütün uyarılara rağmen yüksek irtifalı bu dağlara birden fazla noktadan ulaşım sağlanabildiğinden, ilgili kurumlardan izin alınmadan ve kolluğa bilgi vermeden dağlar ve yaylalar için belirlenen rotalara uyulmadan, sis, yetersiz eğitimli ve yeterli özel teknik malzeme bulunmayan kişilerin bilinçsizce yaptıkları gezi ve tırmanışlar nedeniyle olay sayıları her geçen yıl artmaktadır.

İlimizde özellikle dağcıların tercih ettiği Uludağ Bölgesi, Gündoğdu Kayalıklar Bölgesi, Sadağı Kanyonu, Tacir Kanyonu, Sansarak Kanyonu, Suuçtu Şelalesi, Kocayayla Katır Dağı, Samanlı Dağı, Longoz Ormanları ve Ericek Göleti başta olmak üzere birçok yüksek irtifalı dağlar, yaylalar ve doğa yürüyüşü yapılan yer bulunmaktadır. Gelinen noktada söz konusu olayların yaşanmaması adına, Valiliğimizce bu faaliyetleri gerçekleştirecek kişilerin can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uyulması gereken tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda;

1. Dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri için;

a) Kulüpler faaliyet programlarını hazırlayıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sayfasında yer alan taahhütnameyi de doldurduktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edecek ve Dağcılık Federasyonu tarafından da onaylandıktan sonra kendilerine verilecek resmi belge ile, Ferdi dağcılık faaliyeti yapacak olanlar ise, dağcılık lisansına sahip en az 3 kişi olmak kaydıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sayfasında yer alan taahhütnameyi doldurduktan sonra faaliyetlerini yapabilecek,

b) Dağcılık faaliyeti yapacak kulüplerin tüm üyeleri dağcılık lisansına sahip olacak, faaliyet esnasında antrenörlük belgesine sahip kişiler bulunacak, ilgili kurumlara yazışmaların yapılabilmesi için başvurularını en az 5 gün öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapacak,

c) Ekip sayıları kış etkinliklerinde, (özel günlere dahil etkinlikler hariç) 15'i geçmeyecek,

d) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyet alanına giren konulara göre İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü 48 saat öncesinden bilgilendirilecek,

e) Yaz dağcılık faalliyeti için; Pusula, GPS, ilk yardım çantası, her sporcunun yanında kaliteli düdük, Kış Dağcılık faaliyeti için; Pusula, GPS, ilk yardım çantası, her sporcunun yanında kaliteli düdük, karlı zemin durumuna bağlı olarak her sporcuya özel kazma, krampon, grup için ise kar küreği ve bivak torbası bulundurulacaktır.

2. Dağcılık ve doğa yürüyüşü icra eden şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge / İl Müdürlüklerindeki uzman kişilerce hazırlanan dağ ve yayla yol rotaları temin edilerek faaliyetler esnasında bu rotalara titizlikle riayet edilecek, özelikle sisli havalarda kaybolmalar ve yüksek irtifalı dağlara yanlış ve riskli rotalardan çıkılmasının önüne geçilmesi için tedbir alınacak,

3. Faaliyetler esnasında katılımcılar tarafından; can güvenliği her zaman ön planda tutulacak, olası acil durumlara ekip içinde ilk müdahale edebilecek kişi ve acil yardım malzemesi bulundurulacak, acil durumlarda ilgili kurumlarla muhabereyi sağlayacak telsiz yada uydu telefonu, uydu bağlantılı personel yer belirleme cihazı temin edilecek, yeterli eğitimi almayan kişiler ile özellikle küçük yaştaki çocukların dağ tırmanışları ve dağ aşma yürüyüşlerine katılımı engellenecek,

4. Katılımcılara; yürüyüş ve tırmanış esnasında kullanılacak yaşam malzemesi, kıyafet, teknik malzeme ve ekipmanların eksiksiz, standartlara uygun, çalışır durumda, sağlam, mevsime ve kullanım koşullarına uygun olması hususları bildirilecek,

5. Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri için faaliyetle ilgili kurumundan gerekli izinler alındıktan sonra ilgili kolluğa (Jandarma veya Polis) bildirim yapılmadan faaliyete geçilmeyecek,

6. Faaliyetlere katılanlar meteorolojik uyarıları takip edecek, bu konudaki tüm uyarılar dikkate alınacak ve gerektiğinde faaliyetlerini derhal sonlandıracak, güncel hava şartlarına bağlı olarak gerekli ekipmana (kask, kazma, krampon, biva, ip, temel teknik emniyet malzemeleri, çanta, bot vb.) sahip olacak, ihtiyacı karşılayacak kadar yiyecek ve içecek bulundurulacak, olumsuz hava koşulları ve yangın, çığ gibi riskli durumlarda gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlarca faaliyetlerin yapılması durdurulacak,

7. Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşlerine ilişkin faaliyetler, alanına göre ilgili kurumlar tarafından denetlenecek,

8. Yapılacak faaliyetler esnasında can ve mal güvenliğinin korunması her zaman ön planda tutulacak, faaliyetler esnasında çevre, orman, göller, dereler ve dağların korunmasına azami dikkat gösterilecektir.

9. Bu itibarla; yüksek irtifalı dağlara çeşitli faaliyetler için gelen on binlerce yerli ve yabancı dağcının can ve mal güvenliğinin sağlanması, faaliyetlerini rahat ve huzur içerisinde geçirmeleri için alınan bu kararlara uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmedikleri takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi "İl genel kurulu veya idari kuralları yahut en büyük mülki amir tarafında kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulden tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amirler tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır." hükmü ve ilgili diğer hükümler uyarınca işlem yapılacaktır. İş bu Genelgede yer alan esaslar dikkate alınarak il genelinde dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri esnasında yaşanan olayların en aza indirilebilmesi maksadıyla, Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlükleri başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların koordine içerisinde çalışmasını ve yukarıda belirtilen hususlara azami dikkat gösterilerek, tüm tedbir ve önlemlerin mevzuat çerçevesinde eksiksiz ve titizlikle yerine getirmesi hususunu önemle rica ederim."