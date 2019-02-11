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Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, vatandaşlara fırtına uyarısında bulundu.


Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak lodos şeklinde Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde önce güney ve güneybatı yönlerden, salı günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden poyraz, çarşamba gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre arasında eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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