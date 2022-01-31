Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizin Güney ve Güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-75km/sa) beklendiğinden oluşması muhtemel ağaç veya direklerin devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazi zehirlenmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 01.02.2022 09:00 - 02.02.2022 23:59."