Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinin, yarın saat 11.00'den başlayıp pazar sabahı 06.00'ya kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar uyarısında, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimizde rüzgarın, Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."