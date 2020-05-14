Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

Bursa Valiliği'nden 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar için açıklama geldi. Yapılan açıklamada

"korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, salgınla mücadeleye yönelik birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir" denildi.

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde Bursa'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının 12.05.2020 tarih 7887 sayılı Genelgesi ve 12.05.2020 tarih 48 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında istisnai durumlara yer verildiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi.

"18.05.2020 tarihinde verilmesi gereken Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin 28.05.2020 tarihine ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi geçici vergi beyannamesi, 2020/Nisan dönemi katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve 2020/Nisan dönemi aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27.05.2020, 28.05.2020 ve 01.06.2020 tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle ve sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutabilmek amacıyla; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıda yer verilen kişi/kurumlarında İçişleri Bakanlığının 12.05.2020 tarih 7887 sayılı Genelgesi ve 12.05.2020 tarih 48 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında 2- Açık olacak işyerleri, işletme ve kurumlar ile 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler kapsamına dahil edilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 14.05.2020 tarih ve 50 sayılı kararı ile; İçişleri Bakanlığının 12.05.2020 tarih 7887 sayılı Genelgesi ve 12.05.2020 tarih 48 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne ek olarak, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecektir.

İçişleri Bakanlığının 12.05.2020 tarih 7887 sayılı Genelgesi ve 12.05.2020 tarih 48 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler bölümüne ek olarak, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart-2020) ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme Dönemi olduğundan; 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır. (Bu kararla serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından 31.05.2020 tarihine kadar muaf olacaklardır)

İçişleri Bakanlığının 12.05.2020 tarih 7887 sayılı Genelgesi ve 12.05.2020 tarih 48 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında 2- Açık Olacak İşyerleri, İşletme ve Kurumlar bölümüne, sebze ve meyve arzında sorun yaşanmaması için market, manav ve bakkalların açık olacağı hususu dahil edilmiştir. Bu kapsamda, 18.05.2020 Pazartesi günü ve 19.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri de açık olacaktır.

Ayrıca, 17.05.2020 Pazar günü, saat 18.00'dan itibaren market, manav, bakkal ve sebze/meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklardır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."