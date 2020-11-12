Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı açıklaması

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal zolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu kapsamda;

İçişleri Bakanlığının 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı Genelgesi ve 08.09.2020 tarih ve 120 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile “Tüm İl genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmesine” kararı alınmıştı. Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır. Buna göre; 10.11.2020 tarih 138 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının ”maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ek listedeki caddelerde, trafiğe kapalı olan sokaklarda, meydanlarda ve toplu taşıma araç duraklarında tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına” şeklinde değiştirilmesine, 03.11.2020 tarih 135 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında” İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine ve bu saatler dışında kalan saatlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına” kararı alınmıştı.

Alınan kararın devamına, Koronavirüs Salgınının İlimizdeki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan kararların belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda aynı usulle kısıtlamanın kaldırılmasına, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir".