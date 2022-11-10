Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

Bursa Valiliği 01 Aralık 2022- 01 Mart 2023 tarihleri arasında uygulanacak kış lastiği kullanma zorunluluğu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 1. Bölümünde "Kış lastiği: 7 °C nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastiği" şeklinde tanımlanmıştır Söz konusu tebliğin 5. maddesi çerçevesinde, Bursa'nın son 5 yıllık ortalama yerel sıcaklık değerlerinin Bursa ili sınırları içinde Aralık 9.64 °C, Ocak 6.32 °C ve Şubat 8.00°C olduğu anlaşılmıştır. Bu tespit ışığında; İlgi tebliğ doğrultusunda Bursa ili ve bağlı ilçe merkezlerinde (Belediye hudutları içinde ) şehir içi taşımacılıkta kış lastiği uygulamasının 03.11.2022 tarihli Valilik Olur'u ile 01 Aralık 2022- 01 Mart 2023 tarihleri arasında uygulanması uygun görülmüştür"