Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (17.08.2019 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzlukluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.