Bursa Valiliği'nden yangın açıklaması

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"17.08.2020 tarihinde saat 13.40'ta Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Çalı Şefliği, Demirci Mahallesi, Üçevler mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangına derhal müdahale yapılmış olup, yangına; Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 dozer, 2 treyler, 4 hizmet aracı, 6 teknik personel, 6 muhafaza memuru ve 60 yangın söndürme işçisi ile ilk müdahale yapılarak söndürme çalışmalarına başlanılmıştır.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 30 araç ve 50 personel, Nilüfer Belediye Başkanlığına ait 5 tanker, Mudanya Belediye Başkanlığına ait 2 tanker, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 4 araç ve 20 personel olmak üzere; toplam 65 araç ve 142 personel ile müdahale edilmektedir. Meydana gelen orman yangınının madde bağımlısı V.O. tarafından çıkarıldığı tespit edilmiş olup ilgili şahsın örgütsel kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yangında yaklaşık 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."