İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Valiliği'nden yangını açıklaması

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürürken, Bursa Valiliği’nden açıklama geldi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürürken, Bursa Valiliği'nden açıklama geldi.


Açıklamada, "Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 09:30 civarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıktı. Yangın şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacaktır. Bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.