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Bursa Valiliği'nden yoğun sis uyarısı

Bursa Valiliği’nden yoğun sis uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği'nden yoğun sis uyarısı yapıldı.


Bursa Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemiz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle 17.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri boyunca), Bursa'nın kıyı kesimleri hariç geri kalan kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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