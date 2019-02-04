İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Valisi Canbolat: "6 vatandaşımız da kurtarıldı, sağlık durumları iyi"

Uludağ’da bir binanın çatısından düşen ve 6 kişinin kurtarıldığı alanda incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Her ihtimale karşı mevcut kar kitlelerini kontrol ediyoruz.

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen ve 6 kişinin kurtarıldığı alanda incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Her ihtimale karşı mevcut kar kitlelerini kontrol ediyoruz. Buradaki kar birikintisini kaldırmaya çalışıyoruz. Şükür ki vatandaşlarımızın ufak sağlık problemlerinin dışında sağlık durumları iyi" dedi.


Uludağ'da bir binanın çatısından düşen ve 6 kişinin kurtarıldığı alanda incelemelerde bulunan Vali Canbolat, "6 kişi çatıdan düşen kar kitlesinin altında kaldı. Yapılan müdahalelerle 6'sı da kurtarıldı. Her ihtimale karşı mevcut kar kitlelerini kontrol ediyoruz. Buradaki kar birikintisini kaldırmaya çalışıyoruz. Şükür ki vatandaşlarımızın ufak sağlık problemlerinin dışında sağlık durumları iyi. Büyük bir kazadan vatandaşımız zarar görmeden kurtulmuş oldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.