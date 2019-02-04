Bursa Valisi Canbolat: "6 vatandaşımız da kurtarıldı, sağlık durumları iyi"

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen ve 6 kişinin kurtarıldığı alanda incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Her ihtimale karşı mevcut kar kitlelerini kontrol ediyoruz. Buradaki kar birikintisini kaldırmaya çalışıyoruz. Şükür ki vatandaşlarımızın ufak sağlık problemlerinin dışında sağlık durumları iyi" dedi.

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen ve 6 kişinin kurtarıldığı alanda incelemelerde bulunan Vali Canbolat, "6 kişi çatıdan düşen kar kitlesinin altında kaldı. Yapılan müdahalelerle 6'sı da kurtarıldı. Her ihtimale karşı mevcut kar kitlelerini kontrol ediyoruz. Buradaki kar birikintisini kaldırmaya çalışıyoruz. Şükür ki vatandaşlarımızın ufak sağlık problemlerinin dışında sağlık durumları iyi. Büyük bir kazadan vatandaşımız zarar görmeden kurtulmuş oldu" dedi.