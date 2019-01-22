Bursa Valisi Canbolat BGC'ye konuk oldu

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleriyle, Ataevler'deki BGC merkezinde bir araya geldi.

Ziyarette, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin tarihçesine ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, BGC'nin, Türkiye'nin en güçlü basın meslek örgütlerinin ilk sıralarında yer aldığını ifade etti.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin, Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına dernek” statüsünde çalıştığını söyleyen Kolaylı, üyelere doğum, vefat ve evlilik yardımı yapıldığını, ayrıca üyelerin üniversitede öğrenim görev çocuklarına burs verildiğini kaydetti.

Basın Kültür Sarayı'nın Bursa'ya kazandırılması sürecini de anlatan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Cemiyetimize ait olan arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı'nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi'yle birlikte oluşturduğumuz Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor” dedi.

Basın Kültür Sarayı'nı gezen ve yapılan çalışmaları çok beğendiğini ifade eden Vali Yakup Canbolat, “Basın Kültür Sarayı'nı gezerken, Bursa basınının gücüne şahit oldum. Böylesine bir binaya sahip olmanız ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız çok güzel. Başkan Nuri Kolaylı'yı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum ” dedi.

Ziyarette çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bursa'da genel olarak, belli bir merkezde sıkışıp kalan büyümeden kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Sorunların hiç biri çözümsüz değil. İlk 3 aylık çalışma dönemimde edindiğim bilgiler doğrultusunda güzel Bursamız için çalışıyoruz. Bu süreçte basınımızla da uyum içindeyiz. İşbirliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ziyarette Bursa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ülker Uygun'un yanı sıra BGC Başkan Yardımcıları Fuat Kars, Ahmet Akhan, Hakan Işıkkent, İhsan Altıkardeş, Genel Sayman T. Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kundakçı, Hüseyin Yeşilkavak, Hülya Saatçi, Mehmet Ali Ekmekçi, Ruhi Berber, Genel Sekreter Sinan Tunç ve BGC İdare Müdürü Sedef Işıkkent de yer aldı.