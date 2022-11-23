Bursa Valisi Canbolat: "Bursa'mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yoktur"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İlimizde tespit edilen olumsuz bir durum yoktur'' ifadelerini kullandı.

Canbolat, sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa'mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde ilimize an itibariyle tespit edilen bir olumsuz durum yoktur'' ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhtiyaç halinde vatandaşların 153 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabileceğini" belirterek, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.