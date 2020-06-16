İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa Valisi Canbolat'a Başkan Tanır'dan ziyaret

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile AK Parti Kestel İlçe Başkanı Sinan Aktaş'ı makamında ağırladı. Vali Canbolat'a Kestel ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Tanır, pandemi sürecinde sosyal destek, dezenfekte ve denetim çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını, normalleşme sürecinde de çalışmalarını sürdürdüklerini, Kestel'e ve Bursa'ya değer katacak yatırımlara aralıksız devam edeceklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat da, Başkan Tanır ve Başkan Aktaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.