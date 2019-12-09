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Bursa Valisi Canbolat'tan "ceset bulundu" iddialarına ilişkin açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ’da kayıp olan iki dağcıdan birinin cesedinin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kayıp olan iki dağcıdan birinin cesedinin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.


Uludağ'da 8 gündür aranan kayıp iki dağcıya bugün de bulunamadı. Akşam saatlerinde bazı ajans ve televizyonlarda 2 dağcıdan birinin cesedinin bulunduğu iddiasının yer alması üzerine Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan açıklama geldi. Vali Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uludağ'da kaybolan iki dağcı ile ilgili 8 gündür süren yoğun arama çalışmalarında şuana kadar Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında herhangi bir iz yada bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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