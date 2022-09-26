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Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda Katılım Grubu kazandı

Bursa Veteriner Hekimler Odası’nda yapılan seçimler sonucunda Katılım Grubu 409 oyla seçimi kazanırken Çözüm Grubu 260 oyda kaldı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda yapılan seçimler sonucunda Katılım Grubu 409 oyla seçimi kazanırken Çözüm Grubu 260 oyda kaldı.


Seçilen yönetim şu isimlerden oluştu.


Asıl Üyeler; Melike Baysal, Harun Batmaz, M. Erol Kaplan, Onurhan Gülsün, Sezer Alan


Yedek Yönetim Kurulu; Şükriye Çelikkollu, Dila Dayı, Göknil Eriş, Eren Şahin, Osman Çağlar Ortanca


Denetleme Kurulu; Zorlu Beşik, İlker Yasin Bayoğlu


Haysiyet Kurulu; Hıdır Bayülgen, Bülent Tümer, Dr. Tamer Tunaer, Serkan Albay, Oktay Güzel


Yedek; Alper Öncel, Engin Ayan


Büyük Kongre Delegeleri: Hüseyin Bolten, Prof. Dr. Levent Aydın, Prof. Dr. Ebru Yalçın, Prof. Dr. Çetin Volkan Akyol, Dr. Fulya Taşangil Akıncı, Dr. Can Baklacı, Nedim Maraç, Abdurahman Özkar, Yusuf Enginar


Yedek; Prof. Dr. Ayşegül Eyigör, Prof. Dr. Seran Temelli, Mithat Deniz, Çetin Kadir Yılmaz, Mustafa Hakkı Tahtasız, Tuncay Karadeniz, Serdar Çakmak, Fikriye Umutkan, Nejdet Eriş.

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