Bursa, Yalova ve Kocaeli'de 123 bin dekar arazi tapulaştırıldı

DSİ tarafından Bursa, Yalova ve Kocaeli'de 123 bin 150 dekar alanda tapulaştırma yapıldı.

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azaldı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” dedi.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bursa ilimizde de 2019 yılında 5 adet projede toplam 640 bin 350 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 55 bin 810 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 584 bin 540 dekar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” diye konuştu.

Yalova ilinde 2019 yılında 1 adet projede toplam 16 bin 910 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 16 bin 910 dekar arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandığının altını çizen Aydın, “Kocaeli ilimizde de 2019 yılında 1 adet projede toplam 150 bin dekar alanda çalışma yürütüldü. Yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 50 bin 430 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri yapıldı. Devam eden çalışmalarla 99 bin 570 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması planlanıyor” dedi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bursa, Yalova ve Kocaeli illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 7 proje dâhilinde 123 bin 150 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 684 bin 110 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması bekleniyor.

Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.