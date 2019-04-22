Bursa Yapı Fuarı'nı 26 bin kişi ziyaret etti

Eş zamanlı olarak düzenlenen fuarları dört gün boyunca toplam 26 bin 814 kişi ziyaret etti.

Fuarlar Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 81 proje, 8735 konut, 510 ofis ve 422 ticari alanın sergilendiği fuarları dört gün boyunca 18 ülkeden ve 24 şehirden gelen 26.814 kişi ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Bursa Yapı Fuarı ve Rising City Gayrimenkul Fuarları'nın hem ekonomiye hem de inşaat ve gayrimenkul sektörlerine moral verdiğini söyledi. İnşaat sektörünün zorlu ve hassas bir dönemden geçtiğini belirten Şenocak, “Bu tarz dönemlerde sektörü canlandıracak en önemli enstrümanlardan biri fuarlar. Sektörümüze hareketlilik kazandırmak ve yabancı yatırımcılara kentimizdeki yatırım potansiyelini anlatmak adına bu yıl Yapı Fuarı'nı 17. kez, Rising City Gayrimenkul Fuarı'nı ise 4. düzenledik. Devamlılık, fuarların başarısını belirleyen en önemli unsurlar arasında. Bu yıl da başarılı bir organizasyonu geride bıraktık. Tüm fuar katılımcılarımıza ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimlerin ardından hükümetin ekonomiye ağırlık vermesinin ve reform paketlerini uygulamaya almasının ekonomide önemli bir toparlanma süreci başlatacağına inandığını ifade eden Şenocak, “Bu iyileşmeden en olumlu etkilenen sektör de inşaat ve gayrimenkul sektörümüz olacak. BTSO olarak bizler de sektörümüzün talep ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle bu süreçte sektörün yalnızca iç piyasaya dönük çalışmaması ve dünyadaki iş potansiyelini değerlendirebilmesi adına Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle UR-GE ve HİSER projelerimizi başlatıyoruz. Hem inşaat malzemeleri üretiminde hem de müteahhitlik sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan Bursamızın gücünü tüm dünyaya tanıtmak ve firmalarımıza uluslararası yatırım ve iş birliği imkânları sunmak adına girişimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.